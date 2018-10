Deze apps helpen je succesvol te ondernemen

Telfort Zakelijk heeft onderzoek gedaan onder 800 zzp’ers en hen gevraagd naar hun gouden tips als het gaat om ondernemerschap, social media en online platforms. Zo helpen zzp’ers elkaar. Want zelfstandig zijn doe je soms ook samen.

Uit het onderzoek bleek dat apps een voorname rol spelen in het leven van zzp’ers. Dan is een goed en betrouwbaar netwerk dus van levensbelang. Telfort Zakelijk heeft dat goed voor elkaar omdat er gebruik wordt gemaakt van het betrouwbare KPN-netwerk. De apps die het meest genoemd werden zetten we voor je op een rijtje:

Moneybird

Hiermee wordt je boekhouding een stuk minder erg dan dat je met een schoenendoos vol bonnetjes op een sombere dinsdagavond op je zolderkamer moet gaan zitten. Je kunt er onder meer facturen en offertes mee maken.

Er zijn overigens veel meer apps die structuur in de bonnenchaos aanbrengen. Declaree is er zo eentje, maar je kunt ook gewoon in de zoekfunctie in de appstore ‘bonnetjes’ intikken.

KvK connect

Je kunt natuurlijk voor elke vraag bellen naar de Kamer van Koophandel, want op veel dilemma’s hebben ze daar wel een antwoord. Maar ze hebben ook een handige app voor zzp’ers; KvK connect. Hier kun je terecht voor de meeste problemen. Wel op zakelijk gebied natuurlijk…

Belastingdienst

Die slogan kennen we inmiddels allemaal wel, maar feit is dat de app van de Belastingdienst veel genoemd wordt door ondernemers in het onderzoek van Telfort Zakelijk. Wat voor de KvK-app geldt, geldt ook kennelijk voor deze dienst: veel antwoorden op veel vragen. En dat maakt het inderdaad wel makkelijker.

Evernote

Dit is als het ware je eigen mobiele bibliotheek. Als zzp’er doe je veel indrukken op en moet je veel zaken onthouden. Dat gaat makkelijk met Evernote. Of het nou gaat om gesproken of geschreven tekst, bonnetjes of foto’s. Hier sla je alles in op.

Base

Hiermee kun je op simpele wijze precies bijhouden hoeveel je aan welke klant verdient. Je doet met de app aan relatiemanagement en je krijgt een melding als je een bepaald streefbedrag hebt behaald.

De gebruikelijke

Voor de hand liggend, maar daardoor natuurlijk zeker niet minder relevant zijn de gebruikelijke apps van Facebook, Twitter en LinkedIn. Veel (potentiële) klanten bevinden zich op deze podia waar verder veel inspiratie en tips te vinden zijn. Ook WhatsApp mag natuurlijk niet ontbreken. Het is allang geen taboe meer om via deze weg met klanten te communiceren.

