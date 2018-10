Vermogensbeheerder Invesco slaat nieuwe slag

Met de deal zijn 81,9 miljoen gewone aandelen en nog eens 4 miljard dollar aan preferente stukken gemoeid. MassMutual krijgt hiermee een belang van 15,5 procent in Invesco. De transactie kan naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar worden afgerond. In april dit jaar ronde Invesco nog een andere grote transactie af. Dat ging om zogeheten ETF-activiteiten van Guggenheim Partners.

