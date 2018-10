Philip Morris verkoopt minder tabak

In totaal daalde het aantal verscheepte sigaretten en IQOS-tabak met 2,1 procent naar 203,7 miljard stuks. Het overgrote merendeel daarvan was nog altijd sigaretten met 195,1 miljard ondanks een daling van 3,4 miljard peuken.

Van de IQOS-tabak werden 8,7 miljard verpakkingen verscheept, een daling van 1,1 miljard. In de meeste markten stegen de verkopen, maar in Oost-Azië en Australië halveerde die. Juist in die markt had Philip Morris al een aanzienlijke afzet. Philip Morris wijt de dalingen vooral aan het feit dat distributeurs nog voorraden hadden.

Het Amerikaanse bedrijf boekte wel meer omzet en winst. De maker van onder meer Marlboro-sigaretten herhaalde zijn verwachtingen voor dit jaar. De omzet van Philip Morris bedroeg in het derde kwartaal 7,5 miljard dollar. Dat is een stijging van 0,4 procent. Zonder negatieve wisselkoerseffecten was de omzet met 3,3 procent toegenomen. De operationele winst steeg met 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bedroeg 3,2 miljard dollar.