Banenrapport VS helpt AEX niet

Om half drie werd bekend dat het aantal Amerikaanse banen in januari met 225.000 is toegenomen, duidelijk meer dan de ongeveer 160.000 waarop was gerekend. De Europese beursgraadmeters drongen hun verliezen op dit nieuws aanvankelijk terug, maar daar was tien minuten later niets meer van over.

De AEX stond op dat moment 0,6% lager op 615,2 punten. De AMX daalde 1,2% naar 953,7 punten.

De overige Europese beurzen zakten na vier prachtige dagen ook weg. De Britse FTSE 100 en Duitse DAX verloren 0,5%. De Franse CAC-40 hield het verlies tot 0,3% beperkt.

Vanochtend werd bekend dat de Duitse industrie in december met 3,5% is gedaald ten opzichte van november.

De indexfutures wezen op een 0,2% tot 0,3% lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB vindt het logisch dat beleggers vandaag wat gas terugnemen. „Ik verbaas me al jaren over de ’buy on the dip’, wat we deze week ook weer zagen. Maar door de lage rente is een goed alternatief niet voorhanden.”

Volgens Westerterp kan de economische impact van het coronavirus wel eens veel hoger uitvallen dan economen nu denken. „Zelfs de door kredietbeoordelaar S&P verwachte groeivertraging van de Chinese economie tot 5% dit jaar zou wel eens te optimistisch kunnen zijn. Het probleem blijft dat je niet weet welke door China gerapporteerde cijfers je moet geloven.”

Vastgoed afgebroken

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond chemicaliëndistributeur IMCD met een min van 1,8% onderaan. Prosus, dat een groot belang heeft in de Chinese internetgigant Tencent, zakte 1,5%.

ArcelorMittal won na de forse koersstijging gisteren volgend op een meevallend kwartaalrapport nog eens 0,7%. De staalmaker kreeg een adviesverhoging tot neutraal van Oddo, met een koersdoel van €17.

ING won 0,6%, hoewel DZ Bank de cijferpublicatie van gisteren aangreep om de bank van de kooplijst te halen.

Midkapper Wereldhave stortte 10,8% omlaag, in reactie op de aankondiging van een forse afboeking. Ook de prognose viel tegen. Degroof Petercam zag reden het advies van kopen naar houden te brengen.

Flow Traders verloor 5,9% op teleurstellende kwartaalcijfers. Hoewel de koersontwikkeling al langer tegenvalt, blijft vermogensbeheerder Westerterp de flitshandelaar als een interessante belegging zien. „Het bedrijf is een goede hedge, door de negatieve correlatie met de markt. Indien de volatiliteit in de markt door een crisis weer fors zou oplopen, gaat Flow Traders daar enorm van profiteren. Met nog geen tien keer de getaxeerde winst is zijn huidige beurswaardering laag.”

Air France KLM reageerde met 2,7% verlies op de financiële gevolgen van het afblazen van vluchten tot half maart richting China.

Bekijk ook: Rampjaar dreigt voor KLM door coronavirus

Optiekketen Grandvision (-0,4%) ligt onder de loep van de Europese Commissie vanwege de overname door brillenfabrikant EssilorLuxottica (-0,4%). Volgens KBC gaat de deal echter vrijwel zeker door.

Meer financieel nieuws direct en gratis in je mailbox? Meld je hier aan.