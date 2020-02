Banken drukken Damrak in rood, Wereldhave onderuit

De AEX-index noteerde bij opening en geringe volumens 0,4% lager bij 616,17 punten, en kwam terug van zijn hoogste stand sinds 2001. De AMX-index koerste toen 0,8% in het rood bij 957,89 punten.

Macronieuws was er beperkt. De Nederlandse industrie vertoonde volgens het CBS opnieuw afkoeling, de Duitse export groeide marginaal en de Duitse industrie bleek in december met 3,5% gedaald ten opzichte van november.

De DAX-index in Frankfurt stak in Europa evengoed fors hoger af met 0,7% winst. De CAC-40 in Parijs zakte 0,2%, de FTSE 100 in Londen raakte 0,3% waarde kwijt.

"Het besef dat het nieuwe coronavirus nog niet is verslagen en er onzekerheid is over de uiteindelijke economische gevolgen, leidt tot winstnemingen"

Uit Azië kwam vroeg negatief nieuws. De negatieve gevolgen van het coronavirus zetten door: het aantal doden steeg van 564 naar 637.

De Nikkei-index in Japan sloot met 0,2% verlies. Automakers stonden onder druk. De Hangseng-index verloor 0,7%.

Wall Street eindigde donderdagavond wel met records nadat China zijn importheffingen op sommige goederen had gehalveerd en China en de VS de haalbaarheid van hun handelsdeal ondanks het coronavirus bevestigden. Boeing (+3,6%) meldde nieuwe softwareproblemen. Taxi-app Uber vertoonde forse kwartaalgroei, maar bleef verlieslatend.

„Na het scherpe koersherstel in de afgelopen dagen nemen de beurzen in Azië vanmorgen wat gas terug”, zo plaatst analist Simon Wiersman van ING Investment Office de koersen in perspectief. „Het besef dat het nieuwe coronavirus nog niet is verslagen en er onzekerheid is over de uiteindelijke economische gevolgen, leidt tot winstnemingen.”

Bij de hoofdfondsen op het Damrak stonden vrijwel geen winnaars. Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield zakte met 1,1% het meest.

ABN Amro ging met financials onderin mee in de reeks verliezers met 1,1% teruggang. Aegon verloor 0,8%. ING (-1%) werd na zijn kwartaalresultaten door DZ Bank in advies teruggezet tot ’houden’ bij een koersdoel van €10,50.

Staalmaker ArcelorMittal kreeg een adviesverhoging tot neutraal van Oddo, met een koersdoel van €17.

DSM, Philips en Wolters Kluwer boekten bovenin de AEX minieme winsten.

Bij de middelgrote beursfondsen voerde de distributeur van kunstmest OCI met 3% stijging de winnaars aan.

Vastgoedfonds Wereldhave (-9%) meldde bij de Midkapfondsen voor €1 miljard aan bezittingen te verkopen en voor ruim €300 miljoen te investeren in ombouw van winkelcentra naar centra met horeca, entertainment, gezondheidszorg en fitness.

Topman Storm verwachtte na de afschrijvingen 4 tot 6% winst per jaar te behalen, ook op zijn ex-Hudson Bay-panden, meldde hij vrijdag op BNR.

Air France KLM reageerde met 1,2% verlies op de financiële gevolgen van het afblazen van vluchten tot half maart richting China.

Optiekketen Grandvision ligt onder de loep van de Europese Commissie vanwege de overname door brillenfabrikant EssilorLuxottica.

Market maker Flow Traders (-1,7%) reageerde negatief op gemiste verwachtingen bij zijn kwartaalresultaten, waarin de brutowinst 66% daalde.

