Een op de acht wisselt van energieleverancier

Een op de acht Nederlandse huishoudens nam vorig jaar een andere energieleverancier. Ⓒ ANP

Amsterdam - In 2017 is 12% van de Nederlanders gewisseld van leverancier voor gas en stroom. Er zijn grote regionale verschillen. In het noorden en oosten van het land stappen de meeste huishoudens over. In Zeeland en de grote steden bleven de meeste inwoners bij hun leverancier.