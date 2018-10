Lager begin voor Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met minnen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers kauwden nog wat na op de woensdag gepubliceerde notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit viel op te maken dat de Fed-bestuurders verder willen gaan met renteverhogingen dan aanvankelijk gedacht.