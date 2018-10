Kleine min voor AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent lager op 526,74 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 752,97 punten. De beursgraadmeter in Parijs won 0,1 procent, Londen en Frankfurt zakten 0,2 procent.

Grote stijger in de AEX was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 3 procent. Verfconcern AkzoNobel sloot de rij met een min van 2,5 procent. Unilever zakte 0,5 procent. Het was- en levensmiddelenconcern boekte in het derde kwartaal minder omzet door negatieve wisselkoerseffecten. In Zürich won branchegenoot Nestlé 0,4 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern zag de omzet in de eerste negen maanden groeien.

Carrefour

In de MidKap stond Sligro (min 2,6 procent) onderaan. Het groothandelsbedrijf kampt in toenemende mate met personeelstekorten in zijn distributiecentra en oplopende kosten. Air France-KLM ging aan kop met een plus van 5,5 procent na berichten dat Air France en de Franse vakbonden dicht bij een akkoord zijn over een nieuwe cao. Beursintermediair Flow Traders won 3,1 procent na een record aan handelsinkomsten in de eerste negen maanden.

In Parijs won Carrefour 9 procent na sterke omzetcijfers van het Franse supermarktconcern. De Duitse softwarefabrikant SAP zakte 5 procent in Frankfurt na een handelsbericht. Het Duitse cementbedrijf HeidelbergCement kelderde 8,2 procent na een winstalarm.

Telecom

Tele2 dikte bijna 4 procent aan in Stockholm. Het Zweedse telecombedrijf is positiever geworden over de te verwachten resultaten voor dit jaar. De Zweedse maker van netwerkapparatuur Ericsson, die ook met cijfers kwam, klom 5 procent.

De euro was 1,1498 dollar waard, tegen 1,1539 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 68,63 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 78,84 dollar per vat.