Stoelendans in top Coca-Cola

Verder kondigde Coca-Cola aan dat het in Brian Smith een nieuwe operationeel directeur heeft gevonden. Smith wordt tevens voorzitter van het bedrijf en zal beide rollen per 1 januari vervullen. Hij is nu nog de baas van de divisie Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

De huidige topman James Quincy is momenteel ook belast met takenpakket van de operationeel directeur en met die van de voorzitter. Door de promotie van Smith krijgt Quincy meer tijd om te werken aan de langetermijnstrategie van de onderneming, zo werd in een verklaring gemeld.

Nancy Quan werd verder nog benoemd als technologiedirecteur. Ook zij gaat per 1 januari in die rol aan het werk. Ze vervangt Ed Hays die net als Waller zal vertrekken. Nu is Quan nog in dienst als IT-eindverantwoordelijke Noord-Amerika. Ook wordt ze vice-voorzitter van het concern.