Seminar: Beurscorrectie biedt koopkansen

Klijn ziet weliswaar voldoende bedreigingen voor het beursklimaat, waaronder de handelsoorlog en de oplopende rentes in de VS, maar denkt dat er slechts sprake is van een kortstondige correctie.

Mede vanwege de gemiddeld duidelijk lagere koers-winstverhouding geeft hij de voorkeur aan Europese boven Amerikaanse aandelen. De Amsterdamse AEX-index ziet hij de komende twaalf tot achttien maanden met minstens 10% stijgen.

Zijn favoriete dividendaandeel is Shell. Hij geeft de voorkeur aan turbo’s long boven de aandelen zelf.

Eveneens koopwaardig vindt hij chipmachinefabrikant ASML (’marktleider in een aantrekkelijke sector’), vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (’aandelenkoers duidelijk onder boekwaarde’), de toeleverancier aan de chipsector Besi (’herstelkandidaat’) en bodemonderzoeker Fugro (’profiteert van hogere olieprijs’).

Hij prefereert Rendement Certificaten van Commerzbank boven de aandelen, vooral omdat het neerwaartse risico tot zekere hoogte beperkt is.

Klik hier om het seminar terug te zien.