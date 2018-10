PayPal kijkt positiever vooruit

PayPal zette in het derde kwartaal een omzet in de boeken van 3,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 14 procent op jaarbasis. De nettowinst over de meetperiode bedroeg 436 miljoen dollar, waar een jaar eerder 380 miljoen dollar onder de streep resteerde. PayPal zag het betalingsvolume met bijna een kwart stijgen tot een bedrag van 143 miljard dollar.

Voor heel 2018 gaat PayPal uit van een omzetgroei tot wel 19 procent op basis van gelijke wisselkoersen. De winst per aandeel zal minstens 2,38 dollar bedragen tegen een eerder uitgesproken verwachting van ten minste 2,32 dollar.