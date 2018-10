Recordomzet voor American Express

New York - American Express heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een recordomzet van 10,1 miljard dollar. Volgens het bedrijf zorgden met name de betalingen door consumenten en kleinere bedrijven voor de toename met 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. De financiële prestaties van de creditcardmaatschappij waren beter dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.