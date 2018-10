Hema wil vleugels uitslaan naar Verre Oosten

Het warenhuis denkt onder de vleugels van zakenman Marcel Boekhoorn fysiek en online versneld te kunnen groeien in Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, het Midden Oosten, maar ook in het Verre Oosten en Oost-Europa. De topman wil daarbij gebruik maken van partners. ,,Er is heel concrete belangstelling van partners. We zijn er al heel ver mee’’, vertelt Jegen.

De grote winkels in Nederland gaat hij snel ombouwen naar buitenlands model. Jegen ziet net als Boekhoorn een enorme potentie in de winkelketen, die de laatste kwartalen behoorlijk aan het kwakkelen is. ,,We willen met Hema de Champions League van de retail in’’, zegt de ceo, die voor onbepaalde tijd aanblijft als topman. ,,Dat was een voorwaarde’’, zegt hij.

De topman is dolblij dat hij de verkoop eindelijk heeft weten af te ronden. ,,En we krijgen ook nog een kapitaalinjectie van €40 miljoen. Meestal gaat er geld uit bij een overname.’’

Boekhoorn en Jegen willen van Hema een sterk internationaal merk maken. ,,Boekhoorn zit er voor de lange termijn in. Hij heeft geen exitstrategie’’, laat Jegen weten.

Boekhoorn wil de hoge schuld die Lion achterliet drastisch verlagen, omdat Hema anders niet kan groeien. Boekhoorn verlaagt de schuld met €140 miljoen door onder meer het opkopen van een dure lening van Lion. ,,Hij haalt deze van de balans en verschafte Hema daardoor meteen lucht’’, zegt Jegen. ,,De rest van de schuld wordt op termijn verlaagd uit de toekomstige opbrengsten.’’