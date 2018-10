'Verkoop Russisch bezit Atrium ketst af'

Vorig jaar schreef Vedomosti, een andere Russische krant, dat Atrium al zijn Russische onroerend goed als één unit wilde verkopen. Daar zou het bedrijf toen circa 289 miljoen euro voor willen hebben.

Atrium liet in een reactie aan Kommersant weten dat het bedrijf tevreden is met zijn werk in Rusland. Op de langere termijn sluit het een verkoop van zijn bezittingen in het land echter niet uit.