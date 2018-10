Vastned kreeg in april al goedkeuring van zijn aandeelhouders voor de aandeleninkoop. Het doel van het inkoopprogramma is rendement te genereren voor de aandeelhouders, aldus het bedrijf. Vastned houdt de ingekochte aandelen in treasury.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik