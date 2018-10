Beurs: Dag- en weekwinst voor AEX

De AEX sloot 0,3% hoger op 525,2 punten en boekte daarmee op weekbasis een winst van 1,7%. In de voorgaande twee weken was de beursgraadmeter nog stevig onderuit gegaan. De AMX bleef vrijdag achter en ging 0,8% omlaag naar 743,1 punten.

Elders in Europa bleven de koersschommelingen beperkt. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 sloten 0,3% en 0,4% lager.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,5-0,6% hoger, geholpen door meevallende kwartaalcijfers van vooral verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble.

Hoewel de Italiaanse obligatierentes iets daalden vanuit het hoogste niveau in vier jaar, maakt beleggingsstrateeg Rein Schutte van Boer & Olij Securities zich zorgen over het het land. „Te hopen is dat zowel het kabinet als de Europese commissie met een handreiking komt. Enerzijds wil de commissie geen vrijbrief aan andere landen landen voor een onacceptabele begroting geven. Anderzijds kan ze zich geen schuldencrisis veroorloven.”

Ook de angst voor hogere rentes in de VS, een escalatie van de handelsoorlog en een harde Brexit bleven financiële markten in hun greep houden. Schutte betwijfelt of het sentiment binnenkort zal verbeteren. „Ik verwacht eerder een verdere verslechtering en adviseer beleggers liquiditeit achter de hand te houden. Met een wensenlijstje kunnen ze meteen toeslaan, mocht er paniek ontstaan.”

Technisch analist Royce Tostrams is eveneens voorzichtig. „Voorlopig is het even oppassen. Het ADHD-gedrag van Wall Street de laatste tijd illustreert mijns inziens de risico's.”

Op korte termijn beoordeelt Tostrams het koersverloop van de AEX als zwak. „De index heeft met de doorbraak onder de koersbodem rond 533,9 punten de dalende fase gevalideerd. De recente opleving van de afgelopen dagen heeft binnen de neerwaartse fase een lagere top opgeleverd. Het technisch beeld blijft zwak zolang de AEX lagere toppen en bodems vormt. Enkel boven de weerstand op 554,34 punten verbetert het beeld.”

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger is optimistischer. „Door een veelheid van factoren is de stemming bedrukt. Dit kan zo omslaan, als bijvoorbeeld de Amerikaanse president Trump en de Chinezen een handelsakkoord bereiken. Fundamenteel is er nog geen reden tot zorg. De economische groei vertraagt iets maar blijft op een hoog niveau. En de bedrijfscijfers vallen vooral in de VS per saldo mee.”

In de AEX eindigde Unilever met een plus van 2,8% aan kop, geholpen door een koopadvies van de Britse zakenbank Bryan Garnier. Donderdag zakte de voedings- en wasmiddelenproducent nog na de publicatie van zijn kwartaalresultaten.

RD Shell won 1,1%, in reactie op het herstel van de olieprijzen. Brentolie belandde weer op ruim $80.

Staalproducent ArcelorMittal eindigde met een verlies van 3,9% onderaan, na een licht tegenvallend groeicijfer uit China.

Randstad verloor 3,5%, vanwege tegenvallende kwartaalcijfers van de Amerikaanse branchegenoot Manpower.

Staalproducent Aperam had ook last van de Chinese tegenvaller en zakte 4,3%. Vastgoedfonds Wereldhave, dat de huurinkomsten in de eerste negen maanden zag dalen, verloor 1,5%.

Betaalbedrijf Adyen won 1,8%, geholpen door sterke resultaten van branchegenoot PayPal.

Smallcap Kiadis kelderde 15,4% naar €9,02. Het biotechnologiebedrijf vergrootte zijn aandelenkapitaal met 19% door de uitgifte van nieuwe aandelen tegen €8,00, een korting van maar liefst 25% op de slotkoers van donderdag. Kleine particuliere aandeelhouders hadden opnieuw het nakijken.

Wessanen dook 6,3% omlaag in reactie op teleurstellende cijfers. De natuurvoedingsproducent presteerde in het derde kwartaal opnieuw slechter dan verwacht met zijn eigen merken.

