Column: spekkie voor Flow Traders-bekkie

Liefst een crash in de morgen en na de lunch een zomerrally. Gisteren kwamen we in eerste instantie met 1,24 af omdat er de afgelopen maanden relatief rustig werd gereageerd op de geopolitieke gebeurtenissen en daardoor het handelsinkomen afnam. Maar voor de eerste 9 maanden praten we over een record van 309 miljoen euro. Roerganger Dennis Dijkstra sprak nu al over het beste jaar voor Flow sinds de oprichting. ING stelde in een reaktie dat ze operationeel op koers zijn: koop met koersdoel 32.

Wie gelooft dat de markt 'alle hoeken van het veld gaat zien', schaft een paar aandelen FT aan voor de financiering van Sinterklaas en Kerstman. Guus staffelt maart 2019 calletjes met uitoefenprijs 28 op 1,95 bij koers 27,76. Het moge duidelijk zijn dat FT alleen geschikt is voor offensief ingestelde partijen met kennis van zaken die muntjes kunnen missen.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

We zitten rond de tafel met koffie en kranten. Er komt een makkertje langs voor een bakkie en hij heeft een leuk verhaal:

De bel gaat bij Tante Annie in de Goudsbloemstraat, tringgggggg. Ze doet open en voor de deur staat een nette heer van middelbare leeftijd in pak en stropdas. " Mijn naam is Hendriksen. Mag ik u even storen?". Dat mocht en Hendriksen vertelt dat hij werkt voor vermogensbeheerder 'Horizonwinst' en aandelen in de aanbieding heeft. "En die leveren VEEL MEER op als de rente op uw spaarrekening". Tante Annie zegt dat interessant te vinden en Hendriksen vervolgt met de tekst dat in opdracht van de AFM hij ook nadrukkelijk moet wijzen op de risico's van het kopen van aandelen.

Tante Annie vindt dat netjes en Hendriksen steekt van wal: Amerika wordt geleid door een president die drukker is met het kammen van zijn blonde kuif dan met het lot van de wereld. De Europese Centrale Bank gaat stoppen met het opkopen van leningen en dat zou het faillissement kunnen betekenen voor Italië. In Duitsland is Frau Merkel volgens geruchten bezig met een omscholingscursus. In Beieren vond een politieke aardverschuiving plaats. De Engelsen verlaten de Europese Unie en dat zal aan de twee kanten van het Kanaal veel onrust brengen en geld kosten. In Frankrijk wil Macron in de sporen treden van Napoleon en de ooit gematigde Turkse president Erdogan is door Europa weggestuurd en daarna geradicaliseerd. Het land heeft een zeer strategische ligging en heeft de sleutel voor de vluchtelingenstromen.

Hendriksen hapt naar lucht en tante Annie maakt gebruik van dat moment en zegt "Ogenblikje". Ze rent naar de woonkamer en meldt een spoedgeval voor 112. Even later wordt Hendriksen van de straat geplukt. Hij oogst een lachsalvo, want de parodie raakt de kern. Aan wie durf je in het huidige beursklimaat nog te adviseren om aandelen te kopen met zoveel 'beren op het pad'? Ok, je schoonmoeder, maar wie nog meer?

Wie durft te beleggen zonder de bescherming van opties? Wij wachten een draai in het sentiment af en cashen dan de winst in de gekochte puts en verkochte calls. Die cash investeren we in 'verse' aandelen en dat brengt een hefboom bij hogere koersen.

Boegbeelden

Onze voorkeur gaat uit naar aandelen met langlopende opties, bijvoorbeeld bij ASML met zijn 'vette' premies. Het is weer genieten met de EUV in Veldhoven. Op 11 oktober namen ongelukkigen afscheid op 140,34 en zie, afgelopen woensdag (6 dagen later) openden we met een lange vertraging (het was moeilijk kopers en verkopers op 1 prijs te krijgen) op 164,50. Gisteren stonden we op het slot dik 9 euro lager, een stevige maag is een vereiste in deze sector. LITHOOS VERKOOP JE NIET, NOOIT, die staffel je door bij hoog en laag, net als SHELL.

Rien ne va plus, het geld was van u

Naast offensief beleggen met een defensieve ondertoon, zitten we natuurlijk in de handel. We weten hoe we met risico's moeten omgaan, weten dat we onze verliezen moeten kappen en de winsten laten doorlopen (particulieren doen vaak het omgekeerde in 'wishful thinking').

Daarnaast is een dobbeltje nooit weg. Guus is daarin een ware meester. Hij is zich nu gestaffeld aan het volladen met Avantium, dat plastic maakt uit suiker. In maart 2017 gingen ze naar de beurs op 11 euro, de dag voor de emissie woonden we een presentatie bij op het hoofdkantoor te Amsterdam. "Slappe thee", zeiden we na afloop tegen elkaar en we vonden de emissieprijs te laag. Dat hadden we niet goed gezien, want we noteren nu 4. "Plastic is een van de grootste bedreigingen voor het milieu", zegt Guus, "En Avantium heeft een van de oplossingen. Er is een hoop heibel over een nieuwe fabriek in Antwerpen, maar als de briljante Vlaamse politicus en zakenman Koen Kennis zijn schouders eronder zet, hij is o.a voorzitter bij de Belgische Avantium-aandeelhouder PMV, moeten we hoger kunnen".

"Shoganai", zegt Akkie bij zijn vertrek. We kijken hem glazig aan en hij vertaalt "Het is zoals het is".

Sem van Berkel is aandeelhouder, directeur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij BinckBank.