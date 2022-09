Nieuwe methode banken bij opsporen witwassen in onderwereld werpt vruchten af

Binnenland

Willy krijgt hulp uit alle hoeken na oplichting op Marktplaats: strooien hoedje voor €1325

De 82-jarige Willy Janssen uit Ermelo die na een stomme fout per ongeluk 1325-, in plaats van 13,25 betaalde voor een hoedje op Marktplaats, is overspoeld met steunbetuigingen en lieve berichten. De vrouw, die vergeefse pogingen deed haar geld terug te krijgen, is compleet overrompeld door het medel...