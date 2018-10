Uber wil personeel gaan uitzenden

Uber Works wordt al enkele maanden ontwikkeld in Chicago. Eerder testte het bedrijf de dienst al in Los Angeles. Uber wil het model van zijn andere diensten doorvoeren naar het uitzenden. Daarmee wil het personeel op zeer korte termijn aanbieden voor projecten en evenementen. Te denken valt daarbij aan obers en beveiligers.

Het is nog niet duidelijk wanneer Uber Works echt van start gaat. Uber is wel begonnen met het werven van meer personeel voor een „speciaal project” in Chicago. Uber Works wordt als een „interne start-up” gezien, net als Uber Freight eerder. Beide diensten richten zich op de zakelijke markt.