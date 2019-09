’Luchtvaart sluit duurzaam niet uit’

De voormalige officier van justitie, hoofd beveiliging van KLM, Eerste Kamerlid en voetbalbestuurder, werkte een aantal jaren als hoogste juridische baas voor Qatar Airways. Hij meldde zich bij de rechtspraak na zijn terugkeer uit de ’zandbak’. Swagerman is nu na een sollicitatie en omscholing strafrechter geworden bij het Hof in Den Bosch.

Een opmerkelijke stap?

„Dit komt voort uit een liefde die ik voor het publieke domein heb. Ik besloot te gaan zitten, zoals dat wordt genoemd, omdat ik de cultuur van de rechtspraak goed ken. Natuurlijk is mijn rol als rechter anders, en met wat bijslijpen kan ik de pet van aanklager afzetten. Mooi is dat ik nu vonnissen schrijf, iets waarin veel veranderd is door de toegenomen transparantie in de maatschappij. De openheid is enorm verbeterd.”

Mist u het bedrijfsleven niet?

„Die ervaring neem ik mee in mijn huidige werk, bijvoorbeeld het nut van samenwerken en anders naar processen kijken. Dit is mijn voorkeur die ik in deze fase van mijn leven zie. Ik heb in mijn carrière gezien dat de luchtvaartsector verslavend is en soms ook een valkuil kan zijn. Dat is ook mijn motivatie om nu iets anders te gaan doen.”

Wat was het belangrijkste uit uw loopbaan bij KLM?

„Dat was de invoering van alle beveiligingsprocedures, waar iedereen nu mee te maken heeft. Dat werd ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Qua impact gevolgd door het vloeistofverbod na de verijdelde aanslagen met vloeistof bommen in vliegtuigen uit Groot-Brittannië naar de Verenigde Staten. Het was een ingrijpende operatie om het voor elkaar te krijgen en had grote gevolgen voor het reisplezier.”

En de MH17?

„De ramp met de MH17 toont te meer aan dat je afhankelijk bent van inlichtingendiensten, waar wij niet altijd toegang toe hadden. Vaak wordt veel informatie gedeeld op op basis van vertrouwen, zoals bij Air France.”

Waarom ging u bij KLM weg?

„De verbazing was groot toen ik vertrok. Hoewel ik een topbaan had bij KLM, kreeg ik promotie bij Qatar Airways. Die kans wilde ik niet laten lopen.”

U stapte over naar de vijand. Praat KLM-ceo Pieter Elbers nog met u?

„Ik ben onlangs bij hem geweest en we hebben gezellig een kopje koffie gedronken. Ik kon me voorstellen dat mensen moeite met mijn overstap hadden. Tenslotte is Qatar een belangrijke concurrent van KLM. Ik zie het niet anders dan dat een talent van FC Utrecht naar Heerenveen vertrekt, als hij daar tot meer spelen toekomt.”

Wat wilt u bereiken met de Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport?

„Het draait volgens mij om innovatie met schaalbare oplossingen. Schoner vliegen, geluidsarmer vliegen, slimmere processen en werkgelegenheid vergroten. We willen van Rotterdam The Hague Airport een duurzaamheidsproeftuin voor de luchtvaart maken. Met alle belanghebbenden, dus gemeenten, de provincie, Shell, TU Delft, het Havenbedrijf, luchtvaartmaatschappijen en omwonenden. We werken aan een fabriek voor synthetische brandstof, een hangar voor studenten van de TU Delft en een vestiging van het Albeda College op de luchthaven voor opleidingen. We willen helpen om het maatschappelijk debat te kantelen.”

Luchtvaart is toch niet duurzaam?

„We moeten er vanaf dat duurzaamheid en luchtvaart elkaar uitsluiten. Je hoort nauwelijks iets over de vervuiling van het spoor of autorijden. Dat doen we ook elke dag. Vliegen levert CO2-uitstoot op, maar dat doet autorijden, een koe in het weiland of een plakje kaas in de supermarkt ook. De sector is wel te verdeeld; iedereen verschuilt zich achter zijn eigen belang, in plaats van het nationale belang.”

Boeing en Airbus bouwen vliegtuigen, wat kan uw stichting doen?

„We moeten in Nederland elkaars initiatieven omarmen, zodat we innovatie aan de wereld kunnen laten zien. KLM investeert in biokerosine, een bestaand product. Wij zijn meer experimenteel bezig. We steunen een bedrijf voor hybride brandstof op Rotterdam Airport. Er wordt CO2 afgezogen uit de lucht, dat wordt omgezet in waterstof waaruit een hybride brandstof ontstaat. Als het lukt wordt het commercieel groot.”

Maar dan nog. Hoe krijg je daarmee het debat gekanteld. Het lost niets op voor de herrie?

„De TU Delft is bezig om iets te ontwikkelen waardoor het geluid naar boven gaat, in plaats van opzij en naar beneden. Dat is experimenteel, maar er wordt in elk geval aan gewerkt. We maken een proeftuin, waardoor de kans kleiner is dat het verzandt. Grote projecten zijn vaak gedoemd om te mislukken, weet ik uit ervaring.”

Wanneer werpt dit zijn vruchten af?

„Innovaties vergen soms jaren. Maar ik ben ervan overtuigd dat het initiatief van de stichting RHIA lef toont, mits het voldoende steun krijgt en met kleine, maar snelle stappen kan laten zien dat luchtvaart ook op een duurzame manier kan.”

Is er toekomst voor de luchtvaart in Nederland?

„Dat denk ik wel. Het gaat eerst om de vaststelling dat we niet zonder vliegen kunnen. We zullen moeten proberen de hinder op een redelijke manier nationaal te verdelen, en de politiek moet deze keuzes maken. Vechten voor de goede zaak is altijd goed, zoals Churchill zei, whatever the cost may be. Dat is in het belang van Nederland. Het is zaak om snel mogelijk tastbare resultaten laten zien, daar werken we in Rotterdam keihard aan. Dit kan een stap zijn voor de verdere toekomst van de luchtvaart.”

RAMP MET VLUCHT MH17

Ben Swagerman was hoofd beveiliging van KLM ten tijde van de ramp met de MH17 in juli 2014, waarbij 198 Nederlanders om het leven kwamen. Volgen hem toont deze ramp aan dat men afhankelijk is van inlichtingendiensten, die in Frankrijk dichter tegen het bedrijfsleven aanzitten: „Vaak wordt veel informatie gedeeld op op basis van vertrouwen. Kijk naar de situatie bij Air France, de zuster van KLM. De Franse inlichtingendiensten zijn sterker in de wereld vertegenwoordigd dan de Nederlandse. Bovendien bouwen ze via de eliteschool ENA een netwerk op. Er is veel uitwisseling tussen het bedrijfsleven en de publieke sector. Dat maakt het makkelijk om zaken te delen, omdat je dezelfde achtergrond deelt. Daar kon ik via mijn Franse securitycollega’s van profiteren. In Nederland wordt dat steeds beter, maar is het toch nog net even anders.”