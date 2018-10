Column: Hoera! Meer vertraging bij brexitoverleg

Alle regeringsleiders zijn het erover eens dat er goede afspraken gemaakt moeten worden om de Brexit soepel te laten verlopen. Dat was ongeveer het enige punt van overeenstemming tijdens het diner van woensdagavond, voorafgaand aan de Eurotop. Geen van beide partijen maakt voorlopig aanstalten om concessies te doen. De speciale Brexit-top die in november gepland was als slotstuk van de onderhandelingen, is dan ook van de baan. Voordat er een nieuwe bijeenkomst plaatsvindt, moet er volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier eerst flink vooruitgang geboekt worden in de besprekingen. Het heeft er alle schijn van dat dit nog even gaat duren.

Brexit in 2021?

De EU heeft al aangeboden om de tijdelijke regeling te verlengen. In sommige Britse kranten werd al geschreven dat het land mogelijk pas in 2021 uit de EU stapt. Dan is de druk van de ketel – wat overigens hard nodig is. Er moet immers heel wat gebeuren voordat beide kampen het eens worden. Het grote struikelblok is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De Europese Unie wil hoe dan ook voorkomen dat die op slot gaat. Dat zou een ramp zijn voor alle Ieren die in Belfast of in een andere plaats vlak over de grens werken. Daar komt bij dat het in de praktijk heel lastig wordt om een echte muur op te werpen. De grens is 499 kilometer lang en er zijn een slordige 200 wegen die eroverheen gaan.

Politieke zelfmoord

Het alternatief is om een soort achtervangnet te maken in de Ierse Zee. Daarmee zou Groot-Brittannië voorkomen dat mensen en goederen uit de Europese Unie doorreizen naar het hoofdeiland. De Britse premier Theresa May voelt overigens helemaal niets voor een dergelijke binnenlandse grens. Dat zou overigens ook politieke zelfmoord betekenen. De Noord-Ierse DUP stapt meteen uit de coalitie stapt de plannen voor een achtervangnet serieus worden besproken. Het heeft er dan ook alle schijn van dat er een half wonder nodig is om een oplossing te vinden die voor beide kampen acceptabel is.

Kolonie van de EU

De huidige patstelling is lang niet zo slecht als het lijkt. Als de dreiging van een harde Brexit van tafel verdwijnt, kan de spanning op financiële markten wat wegebben. Zolang de onderhandelingen duren, blijft Groot-Brittannië onderdeel van de Europese markt - zonder dat ze overigens een stem hebben in het Europese beleid. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson merkte daarom al op dat het land in dit scenario slechts een kolonie van de EU is. Zolang de onderhandelingen in het huidige trage tempo doorslepen, moddert de Britse munt voort.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valutaontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast-verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneelbeleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.