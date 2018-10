Declaratie eigen wietkwekerij in rook op

De ziekte van Crohn is een chronische aandoening die pijnlijke ontstekingen aan het darmslijmvlies veroorzaakt. Medicinale wiet wordt voorgeschreven om de pijn te bestrijden, en voor het zelf kweken daarvan krijgt de vrouw sinds 2000 ook een bijzondere bijstandsuitkering van 500 euro per maand.

Omdat de vrouw in 2012 en 2013 te maken kreeg met misoogsten, voerde ze de meerkosten op als bijzondere ziektekosten in de belastingaangifte. Dat mag, oordeelde de rechtbank van Noord-Holland in april 2017, maar het Amsterdamse hof denkt daar nu dus anders over.

Die leest namelijk naar de letter van de wet: geneesmiddelen moeten zijn „verstrekt op voorschrift van een arts” om te gelden als bijzondere ziektekosten. Dat is bij zelfgekweekte wiet duidelijk niet het geval. Omdat de vrouw ook niet met een Mediwietpas naar de coffeeshop ging, is ook de wiet die ze daar kocht – vanwege de misoogsten – niet „verstrekt op voorschrift van een arts”, aldus het hof.