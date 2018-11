Online gevaar neemt fors toe

De naïviteit van internetgebruikers is groot, blijkt uit het jaarlijks terugkerende Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek. Het onderzoek meet in hoeverre Nederlanders vinden dat ze veilig internetten. Dit jaar komt het er opnieuw op neer dat een groot deel van de bevolking zich onterecht veilig voelt op het web.

Nederlanders vaker in aanraking met cyberaanvallen

Sommige soorten internetcriminaliteit zoals DDos-aanvallen zijn afgelopen maanden bekender geworden doordat ze vaak in het nieuws waren. Zo waren er meerdere banken die werden geterroriseerd waardoor ons geld in gevaar kwam. De bekendheid van andere vormen van cybercriminaliteit zoals phishing, ransomware en identiteitsfraude neemt echter af. En dat terwijl Nederlanders steeds vaker in aanraking komen met cyberaanvallen. Driekwart heeft in 2018 thuis te maken gehad met cybercriminaliteit. In 2017 gold dit nog voor tweederde van ons.

Slachtoffer van phishing

Simon klikte op een link in een mail waarvan hij dacht dat het van zijn bank was: „Het zag er professioneel uit, er stonden geen taalfouten in.” Een paar dagen later checkte hij zijn saldo en kreeg de schok van zijn leven: er was bijna 10.000 euro afgeschreven. Het geld waar hij hard voor had gespaard om samen met zijn vrouw een droomcruise te maken. „In het begin durfde ik niemand erover te vertellen. Ik schaamde me, omdat ik in de truc was getrapt. Ik had al mijn gegevens ingetikt. Zelfs mijn pincode.” Simon blokkeerde direct zijn pinpas toen hij ontdekte dat zijn spaargeld weg was. Gelukkig kreeg hij het geld uiteindelijk via zijn bank terug.

Wees alert

Terwijl de meeste Nederlanders denken ‘Dat overkomt mij niet’, heeft 56% phishing mails ontvangen en 19% zelfs op een foute link in die mail geklikt. Deze nepmails worden steeds moeilijker te herkennen. Toch nemen we geen extra beveiligingsmaatregelen zodra aan onze digitale deur wordt gerammeld. Niet slim, want als je niet handelt, blijf je kwetsbaar.

Zo pak je het aan

Je kunt veel doen om criminelen slimmer af te zijn. De bekendste maatregelen zijn het installeren van een antivirussoftware en het uitvoeren van updates zodra die worden aangeboden. Ook is het slim om back-ups van bestanden beveiligd te bewaren en voor elk account een ander sterk wachtwoord te gebruiken. Daarvoor heb je tegenwoordig goede online wachtwoordmanagers. Je hoeft dan alleen nog maar het wachtwoord van die digitale wachtwoordkluis te onthouden. En blijf opletten. Klik niet zomaar op elke link en wees extra alert als je via een link in een mail je persoonsgegevens moet invullen. Heb je toch verkeerd geklikt of wil je meer weten? Ga naar https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk en vergroot je cyberveiligheid.

In opdracht van de Rijksoverheid.