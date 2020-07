Bedrijven blijven (nog) overeind staan

Economen waarschuwen echter dat de positieve cijfers niet betekenen dat de crisis al over het hoogste punt heen is. ING-econoom Marcel Klok wees er eerder in De Telegraaf op dat we na de lockdown niet direct terug zijn op het niveau van voor de crisis. „Zo zijn er nu meer werklozen, en zal het aantal faillissementen stijgen.”

Groothandel

In de eerste 26 weken van 2020 zijn er in totaal 1903 bedrijven en instellingen failliet verklaard, dat zijn er 23 meer dan in dezelfde periode van 2019. In de laatste week van juni waren het vooral bedrijven in de bouw en de groothandel die het bijltje erbij neer moesten gooien.

Veel bedrijven weten het hoofd nog boven water te houden dankzij de noodmaatregelen van de overheid. Ook gaan banken en vastgoedverhuurders veelal soepel om met aflossingsverplichtingen en zijn rechtbanken mogelijk terughoudender met het uitspreken van faillissementen.

De kans bestaat echter dat een fors aantal bedrijven niet overeind blijft staan als aan het einde van het jaar de steunmaatregelen ten einde komen en ze weer aan al hun betalingsverplichtingen moeten voldoen.