'Philips krikt omzet verder op'

De marktvorsers gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet gerekend van bijna 4,4 miljard euro, tegen 4,1 miljard euro een jaar terug. Vooral op het gebied van diagnose en behandeling wordt een stevige groei op eigen kracht voorspeld. De autonome omzetgroei staat extra onder een vergrootglas, en dan met name bij de tak voor persoonlijke verzorging. Hier wordt nu een groei van 5,3 procent voorzien.

In het tweede kwartaal waren analisten niet zo te spreken over de ontwikkelingen bij de zogeheten personal health-divisie. Philips kampte toen met tegenwind in China, door een lagere vraag naar luchtzuiveringssystemen en voorraadkwesties. Waar nu ook erg op gelet zal worden is de impact van wisselkoerseffecten op de omzetgroei.

Nieuwe baas

Persoonlijke verzorging is één van de drie grote peilers bij Philips. Het onderdeel heeft sinds kort een nieuwe baas in Roy Jakobs. Zijn voorganger Egbert van Acht had besloten om op te stappen. Hij was nog maar ongeveer een jaar in deze functie actief. Volgens Philips had zijn vertrek niets te maken met de verrichtingen en prestaties van de divisie.

Het aangepaste bedrijfsresultaat wordt geraamd op 584 miljoen euro, tegen 532 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar. De operationele winstmarge zou uitkomen op 13,4 procent. Dat was vorig jaar 12,8 procent.

Philips kreeg afgelopen kwartaal onder meer een boete van bijna 30 miljoen euro van de Europese Commissie voor het onrechtmatig opkrikken van onlineprijzen voor consumentenelektronica. Verder sloot de onderneming ook weer diverse nieuwe contracten, onder meer met ziekenhuizen in Australië. Ook werd het Amerikaanse Blue Willow Systems ingelijfd. Dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met software voor gebruik in de ouderenzorg.