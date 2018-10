Sterke kwartaalcijfers Procter & Gamble

De omzet kwam uit op 16,7 miljard dollar, 27 miljoen dollar meer dan vorig jaar. De gelijkblijvende omzet was te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten. Bij gelijkblijvende valuta groeide de omzet met 3 procent. Onder de streep hield P&G 3,2 miljard dollar over. Dat was een stijging van 12 procent.

Omzetstijgingen bij de schoonheidsproducten en bij de afdeling die wasmiddelen en schoonmaakproducten maakt, werden grotendeels weer tenietgedaan door lagere verkopen bij gezondheids- en babyproducten. Alle divisies boekten wel meer winst.

In reactie op de meevaller stond de koers van het Dow Jones-fonds voor opening van Wall Street bijna 5 procent hoger.