Manpower: ’Meer tegenwind dan verwacht’

Al met al komt Manpower uit op een omzet van $5,4 miljard, waar analisten hadden gerekend op $5,6 miljard. Gecorrigeerd voor valutaeffecten ligt dat getal 1% hoger dan een jaar geleden. De winst per aandeel komt uit op $2,43. Dat is meer dan de prognose van $2,41.

Prising ziet dat zijn bedrijf het vooral moeilijk heeft in Europa. Dat komt niet geheel uit de lucht vallen: concurrent Adecco liet vorige maand al weten het lastig te hebben in Frankrijk, waar tot voor kort de grootste groei van de grote uitzenders zat. In dat land krimpt Manpower, gecorrigeerd voor valutaeffecten, met 0,6%. In oktober krimpt Manpowers omzet in Frankrijk met 2%, verwacht financieel topman Jack McGinnis.

In Noord-Europa, waar ook de Nederlandse tak van het bedrijf onder valt, bedraagt de omzetkrimp 3,9%. Nederland loopt precies in die pas, met 4% omzetkrimp, gecorrigeerd voor valuta- en werkdageffecten. De omzet in ons land daalt in het vierde kwartaal verder, verwacht de uitzender.

Voor het vierde kwartaal mikt Manpower op een winst van $2,15 tot $2,23. Dat is inclusief een eenmalige tegenvaller in Frankrijk, van 27 cent per aandeel.

Op de beurs van New York opende Manpower 6% lager. Branchegenoot Randstad is na het bekend worden van de cijfers in een glijvlucht beland, en stond rond twee uur 4,1% in de min. De uitzendaandelen wankelen vandaag ook na het nieuws dat techbedrijf Uber een eigen uitzendbureau begint.