Coronaklap bij beleggers maakt plaats voor zonnige sfeer

Amsterdam - De uitbraak van de pandemie gevolgd door het wereldwijd op slot gooien van de grenzen richtte in de tweede week van maart 2020 nog een spoor van vernieling aan op de financiële markten. Een jaar later ziet de wereld voor veel beleggers er een stuk zonniger uit doordat de kopzorgen over de coronamalaise plaatsmaakten voor optimisme met dank aan de komst van goedwerkende vaccins.