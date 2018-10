Vooruitblik beurs: Italië kan roet in het eten gooien

Na een aarzelende weekstart kwam de stemming er een dag later goed in gesteund door het enthousiasme over de mooie bedrijfsrapporten in de Amerikaanse bankensector. Op woensdag werd het optimisme echter al snel weer getemperd nadat uit de notulen van de laatste Fed-vergadering een beeld naar voren kwam dat de centrale bankiers in de VS voorsorteren op nieuwe renteverhogingen. Vrijdag werd vooral beheerst door een tegenvallend groeicijfer uit China en een toename van de onrust rond Italië die de messen lijkt te slijpen voor een confrontatie met de Europese Unie.

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, benadrukt dat de naar buiten gebrachte bedrijfsresultaten tot nu toe overwegend goed zijn, maar dat vooral de zorgen over Italië dat kampt met een enorme schuldenberg reden tot nervositeit geven. Komende maandag moet de Italiaanse regering over de brug komen met het definitieve begrotingsplan voor 2019 die eerder onvrede heeft veroorzaakt bij andere regeringsleiders vanwege het hoge begrotingstekort in het komende jaar. „De grilligheid in de markt geeft perfect weer dat beleggers geneigd zijn om snel weer de winst van tafel te halen. De grote vraag is in hoeverre de Italiaanse regering komende week de hakken in het zand zet of toch gaat buigen voor Brussel. Economisch gezien is het voor Italië in ieder geval noodzakelijk om orde op zaken te gaan stellen met de schuldenlast.”

Komende beursweek staat in het teken van een cijferregen met onder meer het openen van de boeken door de AEX-fondsen Philips, Galapagos, Unibail Rodamco, Randstad, Heineken en KPN. Ook uit Amerika komt cijfervuurwerk met de grote techfondsen Intel, Microsoft en Alphabet (Google). Volgens Westerterp zullen vooral Philips en Randstad goede graadmeters zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de impact van de geopolitieke onrust. Hij wijst er op dat het cijferseizoen bij een geruststellende gang van zaken over het derde kwartaal een fundament kan gaan leggen onder het marktsentiment. „Onderliggend is er ook nog niet zoveel aan de hand met een arbeidsmarkt die nog steeds goed draait en de sterke ontwikkeling op de huizenmarkt. Het is niet te verwachten dat deze situatie snel zal gaan draaien.”

Op macro-economisch gebied is er minder spektakel te verwachten. Het zwaartepunt ligt op woensdag met het Beige Book die een inzage geeft over de economische vooruitzichten van de Amerikaanse centrale bank en de verkoop van nieuwe woningen in de VS. Verder krijgen beleggers het vertrouwen van Duitse ondernemers in de eigen economie voorgeschoteld. De zogeheten IFO-index die het vertrouwen meet, zal gelet op de recente verzwakking bij Duitse beleggers waarschijnlijk verder zijn teruggevallen.

Westerterp houdt er rekening mee dat de laatste handelsmaanden richting het einde van het jaar voorspoedig zullen verlopen op de aandelenmarkten. „Historisch gezien is oktober vaak een onrustige maand, terwijl de stemming in november en december meestal positiever van toon is zeker als straks de tussentijdse verkiezingen in Amerika achter de rug zijn, al kan Italië nog behoorlijk wat roet in het eten gaan gooien.”