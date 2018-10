Hogere opening op Wall Street'

Honeywell heeft zijn verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld, naar aanleiding van de spin-off van autotechniektak Garrett Motion en het afstoten van smart home-divisie Resideo Technologies. Omzet en winst stegen in het derde kwartaal wel.

Een toegenomen verkoop van producten zorgde bij Procter & Gamble nauwelijks voor meer omzet. Dit kwam door ongunstige wisselkoersen. De nettowinst van de maker onder meer Ariel-wasmiddel, Always-maandverband en shampoo van Head & Shoulders ging wel omhoog.

PayPal

American Express heeft het derde kwartaal afgesloten met een recordomzet van dik 10 miljard dollar. De financiële dienstverlener verhoogde tevens zijn winstverwachting geholpen door het vooruitzicht van verdere rentestappen door de Federal Reserve.

Ook PayPal kwam met resultaten. De betalingsverwerker verhoogde zijn financiële verwachtingen. Verder gaven onder meer oliedienstverlener Schlumberger en uitzender Manpower een kijkje in de boeken. Beleggers krijgen na het openen van de beurs nog nieuwe gegevens over de woningverkopen.

Facebook

Verder werd bekend dat de beoogde overname van zorgverzekeraar Aetna door apothekersconcern CVS Health mogelijk op losse schroeven staat. De staat New York is kritisch over de megadeal ter waarde van 69 miljard dollar en dreigt deze te blokkeren.

Facebook trok de aandacht door een bericht van zakenkrant Financial Times over de benoeming van Nick Clegg tot hoofd communicatie en publiek beleid. Clegg is voormalig Brits vicepremier.

Tegenvallende cijfers

Ook de handelsoorlog blijft de gemoederen bezighouden. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping hebben naar verluidt ingestemd met een ontmoeting tijdens de G20 in Buenos Aires eind volgende maand.

Wall Street ging donderdag nog met minnen de handel uit. Het sentiment werd gedrukt door tegenvallende cijfers van industriële producenten. Die wakkerden zorgen aan over de stijgende kosten en de impact van de importtarieven. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 1,3 procent op 25.379,45 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent tot 2768,78 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2,1 procent tot 7485,14 punten.