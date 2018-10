Microsoft mag GitHub overnemen

Microsoft maakte de overname in juni bekend. De Windows-maker telt 7,5 miljard dollar neer voor GitHub. Dat platform wordt door ruim 28 miljoen ontwikkelaars gebruikt, met name voor open source-software. Ontwikkelaars plaatsen hun code op GitHub zodat anderen mee kunnen helpen met de ontwikkeling of op basis van die software een eigen versie kunnen maken.

