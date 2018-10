Meer tijd voor afhandeling minipensioen

Deelnemers moeten wel voor 31 december 2018 aangeven dat zij hun minipensioen willen laten afkopen. Of je een minipensioen hebt, zie je op mijnpensioenoverzicht.nl. Je kunt vervolgens je pensioenuitvoerder vragen het uit te betalen. Die heeft dan dus tot juli de tijd om dat te regelen.

Bekijk ook: Kleine pensioenen vervallen vanaf 2019

Het afkopen van een minipensioen, dat je bijvoorbeeld hebt opgebouwd bij een studentenbaantje, kan een paar tientjes opleveren.

Bekijk ook: Zo levert oud baantje nog wat biertjes op

Bekijk ook: Zo levert oud baantje nog wat biertjes op

In de Verzamelwet pensioenen is ook vastgelegd dat pensioenen kleiner dan €474,11 worden samengevoegd met het huidige pensioen. Dit omdat steeds meer mensen bij verschillende werkgevers werken en overal een klein pensioen opbouwen. Als mensen het pensioen laten uitbetalen hebben ze op korte termijn wel wat meer geld, maar kunnen ze als ze ouder zijn in de problemen komen.

Bekijk ook: Minipensioentjes worden samengevoegd