Claim voor mislukte claim slaagt wel

De man wilde een compensatie voor zijn woekerpolis en nam daarom een adviseur in de arm. Maar zijn woekerpolis was in 2008 al verlopen en dus kwam hij niet in aanmerking voor een compensatie. De onderneming was dus voor niks geweest.

De klant vond dat zijn adviseur hem daarop had moeten wijzen en vroeg daarom de kosten voor de woekerclaim terug. De adviseur verweerde zich niet en dus besloot klachteninstituut Kifid om de compensatie toe te kennen. Het gaat om een niet-bindende uitspraak, dus de vraag is nog of de €238 betaald wordt door de adviseur.