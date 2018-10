'Swiss Re in gesprek over overname Vivat'

Swiss Re zou één van de partijen zijn die door Peking is benaderd om geld te steken in het geplaagde Anbang. Het Chinese concern raakte, mede door de eigen koopdrift, in financieel zwaar weer. Ook zou over een mogelijke overname van de Belgische verzekeraar Fidea en ander Europese bezittingen worden gesproken. De Zwitsers zouden volgens de bronnen nog geen knopen hebben doorgehakt.

Het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek Holdings zou eerder al gesprekken hebben gevoerd met de Chinese autoriteiten over een belang in Anbang. Temasek heeft al belangen in verschillende grote Chinese banken en verzekeraars.