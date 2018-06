Smachten naar vrije tijd

Verreweg het best gelezen is de oproep van werkgevers om de AOW-leeftijd te bevriezen. Uit de reacties onder het artikel blijkt dat voor velen de huidige AOW-leeftijd van 67 jaar al te gortig is en het allemaal best wat minder kan.

Buitenlandse boetes

Er wordt ook volop gezocht naar invulling van die zeeën aan vrije tijd, zoals reizen. Handige tips over het betalen van boetes in het buitenland zijn daarom meer dan welkom.

Ook vliegen trekt bovengemiddeld de aandacht. Verhalen over het slechte huwelijk tussen Air France en KLM staan maar liefst twee keer in de top 10 deze week.

Belasting en kortingen

Voor thuisblijvers was er ook voldoende nieuws. De tuinliefhebbers sloegen aan op de berichtgeving rond de tuintegeltaks. Dagjesmensen is nog eens duidelijk gemaakt dat zij veel kortingen laten liggen.

De jacht van schuldeisers op de laatste bezittingen van het failliete uitvaartimperium Bogra/RSN en zijn eigenaren, familie Damhuis, heeft de lezer van DFT.nl nog de heel week bezig gehouden. Het was het op vier na meest gelezen verhaal op de site.

Vaderschapsverlof

Toch was het weer het verlangen naar vrije tijd dat het won van de lezer. Dat vier op de tien rijken niet werken voor hun geld, stimuleert het arbeidsethos bepaald niet.

Bij ING zijn ze er inmiddels van overtuigd dat goede prestaties prima zijn te combineren met meer vrije tijd, getuige de één maand gratis vaderschapsverlof en een dag doorbetaald vrijwilligerswerk voor 60-jarigen. Rabobank-medewerkers zijn er jaloers op.

Stille reorganisatie

Werknemers van MediaMarkt zullen iets minder enthousiast de vakantie inluiden vanwege geruchten over een stille reorganisatie bij het winkelbedrijf. FNV wil er alles over weten.