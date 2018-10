Arcelor koploper bij overname Essar Steel

Eerder meldde zakenzender CNBC op basis van bronnen al dat ArcelorMittal het hoogste bod had gedaan op Essar. Er werden geen financiële details naar buiten gebracht door ArcelorMittal over het bod. Het concern meldde dat nu de definitieve onderhandelingen worden aangegaan met de commissie van schuldeisers van Essar.

Eerder deze week werd nog bekend dat de schuldeisers een bod van ArcelorMittal in overweging mogen nemen, nadat het concern had toegezegd 1 miljard dollar aan schulden van twee andere Indiase ondernemingen op zich te nemen.

Overnamestrijd

ArcelorMittal en een consortium van Numetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.

Daarnaast werd vrijdag bekend dat de Canadese overheid financiering beschikbaar stelt aan ArcelorMittal in Canada, om zo de staalindustrie in eigen land te ondersteunen in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Het gaat om 49,9 miljoen Canadese dollar (33 miljoen euro) aan onder meer leningen. Dat geld wordt gebruikt voor de modernisering van een staalfabriek van ArcelorMittal in Ontario. De VS en Canada hebben wederzijds heffingen op staal opgelegd.