Fed volgt zaak Khashoggi en impact oliemarkt

Bostic gaf op een bijeenkomst in de stad Macon in de staat Georgia aan dat nog niet is in te schatten wat er gaat gebeuren, maar dat de Fed de zaak op de voet volgt. De vermoedelijke moord op Khashoggi heeft wereldwijd tot veel kritiek geleid, want er wordt aangenomen dat hoge Saudische functionarissen een rol hebben gespeeld. Bostic vraagt zich nu af op de kwestie tot sancties kan leiden tegen het olierijke Saudi-Arabië.

De Fed-beleidsmaker ziet verder de algemene geopolitieke spanningen en de brexit als grootste risico's voor de Amerikaanse economie.