Column: EU ruziet over geld, komt er een scheiding aan?

Zo gezellig is het inmiddels niet meer tussen premier Rutte, de Italiaanse premier Conte (l.) en president Macron (Frankrijk). Ⓒ AFP

Heb jij wel eens een flinke discussie over geld met je partner? Dan ben je niet de enige. Volgens financieel voorlichtingsbureau Nibud heeft ruim een kwart van de stellen af en toe ruzie over financiële zaken. Ruzies over geld zijn een van de beste voorspellers van scheiding, blijkt overigens uit een Amerikaanse studie. Dat voorspelt weinig goeds voor de Europese Unie.