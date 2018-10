’Ik moet het beter gaan uitleggen’

Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ⓒ Serge Ligtenberg

De dividendbelasting was de grote splijtzwam tussen de zakelijke elite en de gewone man. Eén van de hoofdrolspelers in dat felle debat was Hans de Boer. Hij maakt zich zorgen over die kloof. „De elite in Nederland staat heel dichtbij. Die lopen op zaterdagochtend met een boodschappenkarretje door de supermarkt.” Is dat wel zo? Waarom zijn die topmannen dan niet meer in staat hun bonussen en fiscale sluiproutes aan het grote publiek te verantwoorden?