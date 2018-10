BPM toch niet aangepast

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Snel (Financiën). De nieuwe methode om CO2-uitstoot van auto’s en motors te meten heeft namelijk geen belangrijke verschillen opgeleverd met de oude methode. De gemeten uitstoot is wel iets hoger dan eerder, maar de auto’s die werden getest zijn dan ook iets zwaarder dan voorheen. Daarom worden de tarieven voor de Belasting van Personenauto’s en Motorfietsen toch niet aangepast.

De verwachting was eerder wel dat de nieuwe testmethode, die beter het daadwerkelijke verbruik moest gaan meten, er voor zou zorgen dat bepaalde rijtuigen zwaarder belast zouden worden. Die extra taks komt er in 2019 in elk geval niet. Maar die verhoging kan later alsnog volgen: in mei wordt er een vervolgonderzoek naar de CO2-uitstoot van wagens gedaan.

Brancheorganisaties voor leaserijders hadden eerder dit jaar al aan de bel getrokken. Zij stelden dat door dit nieuwe systeem mensen straks bijvoorbeeld niet meer een Volkswagen Golf zouden kunnen leasen, maar alleen de kleinere Polo. Die vrees blijkt voorlopig onterecht.