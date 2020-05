Wall Street boekt ruime winst na valse start

Beleggers lieten zich aanvankelijk leiden door tegenvallend nieuws over het wekelijkse aantal uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. De uitkeringsaanvragen kwamen hoger dan verwacht uit op bijna 3 miljoen. In de afgelopen acht weken hebben in totaal al 36,5 miljoen Amerikanen bij de overheid aangeklopt voor steun om de coronacrisis door te komen.

De ommekeer op de beurzen was mede te danken aan herstel bij financiële fondsen, die de afgelopen weken zwaar hebben verloren vanwege zorgen over hun kredieten. Zo kreeg American Express er 7,4% bij. Citigroup won 3,6%, Bank of America steeg 4%.

In de medische hoek blonk United Health Group uit met een winst van 4,5%. Fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems steeg 4,5%. Het bedrijf overtrof met zijn resultaten de verwachtingen, geholpen door de sterke vraag naar netwerkapparatuur door het vele thuiswerken bij bedrijven door de coronacrisis.

Industrieel conglomeraat 3M meldde omzetcijfers over april. Die gingen behoorlijk omlaag vanwege de coronacrisis door een zwakkere vraag naar industriële goederen van 3M. Wel verkocht het bedrijf meer mondkapjes. Het aandeel zakte 0,1%.