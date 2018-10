Ceo tegen critici: ’Jullie moeten zelfmoord plegen’

Het zint Goncalves duidelijk niet dat investeerders die gokken op een nog verdere neergang van zijn bedrijf opgeteld inmiddels 16 procent van de aandelen bezitten. De beleggers denken dat de handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump heeft ontketend slecht is voor Cleveland-Cliffs. Nu stijgen de grondstoffenprijzen als gevolg van de handelsoorlog tot recordhoogte, maar uiteindelijk zou de vraag naar grondstoffen juist kunnen imploderen, redeneren de critici.

Volgens Goncalves profiteert „iedereen in de hele wereld” van de importheffingen die Trump aan met name China heeft opgelegd. De mensen die daar anders over denken, moeten volgens de topman „niet alleen ontslag nemen, maar ook zelfmoord plegen”. „We gaan ze zo erg in hun hemd zetten, dat het grappig is om te zien”, zegt hij over zijn critici.

De mijnbouwtopman noemt het beleid van Trump ’moedig’ en zegt dat Amerika dankzij de man in het Witte Huis „zijn leidende positie in de wereld en in de staalindustrie terug heeft”.

De beleggers waren duidelijk niet onder de indruk van Goncalves’ woede-uitbarsting. Het aandeel Cleveland-Cliffs dook vrijdag liefst 10% in het rood, om uiteindelijk op -3,8% te sluiten.