Stroomvoorziening België op niveau derde wereld

Engie Electrabel zou gebruik willen maken van twee drijvende olie- en gascentrales die nu nog bij India en de Dominicaanse Republiek liggen, meldt zakenkrant De Tijd. Ook een Turks bedrijf heeft een belletje uit België gekregen, met de vraag of het een stroomschip uit het Verre Oosten beschikbaar kan stellen.

Eén probleem: het aansluiten van de schepen op het gas- en stroomnetwerk, alsmede het rond krijgen van de nodige vergunningen, kan zo lang duren, dat de winter voorbij is eer de schepen hun werk kunnen doen.

De Belgen kampen al jaren met grote problemen met de kerncentrales die normaal de elektriciteit opwekken. Van de zes reactoren in de centrales van Doel (bij Zeeland) en Tihange (tussen Namen en Luik) werkt er op dit moment maar eentje. Met hulp van gascentrales en invoer – via Nederland – van Duitse stroom, moet voorkomen worden dat de Belgen deze winter daadwerkelijk in het donker en in de kou komen te zitten.