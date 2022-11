Forse groei van jonge ondernemers: ’Vanuit zolderkamer aan de slag’

Premium Financieel

Column: volledig duurzaam bedrijf krijgt groene bonus

Het neoliberalisme piept en kraakt. Publieke diensten zijn verzelfstandigd en zakenmensen zouden beter in staat zijn een bedrijf (of land) te leiden dan ambtenaren of politici (’We willen een sterke man aan het roer!’). We zien de trieste gevolgen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en R...