’Zwitserse bankier vast in China’

Naast UBS heeft ook Julius Baer reizen naar de volksrepubliek vooralsnog aan banden gelegd, zegt een bron tegen persbureau Bloomberg.

Wat er precies aan de hand is met de medewerker van UBS’ afdeling vermogensbeheer die in China vast zit is niet duidelijk, maar een bron zegt tegen persbureau Reuters dat ze haar paspoort nog heeft, en na het weekend bij de autoriteiten op het matje moet komen. UBS wil een joint venture opzetten om in China te groeien, maar heeft daar nog geen toestemming voor.

Medewerkers van Credit Suisse kunnen volgens een woordvoerder wel gewoon naar China reizen.