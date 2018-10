Financieel weekoverzicht: Hollands welvaren

Boekhoorn is er heel lang in geslaagd om buiten de schijnwerpers te leven, maar nu wil half Nederland toch wel weten wie hun nieuwe tompoucen- en rookworstenleverancier wordt. En wat zijn plannen met de winkels zijn. De overname van Hema domineert de lijst met meest gelezen artikelen op website van De Financiële Telegraaf van deze week. Met dank aan Harry Mens, overigens. Grap van de week op Twitter: moeten we die winkels voortaan HaMe gaan noemen?

Verder gebeurde er nog genoeg aan ander economisch nieuws, en zelfs in retailland. Want het rommelde nogal bij C&A: de vorig jaar aangetreden topman Alain Caparros zette daar in één klap zeven bestuursleden op straat.

Onder hen ook Bart Brenninkmeijer, telg van het geslacht dat nog altijd eigenaar is van het kledingconcern. Retailverslaggever Harry van Gelder spreekt van niet minder dan een ’coup’ door de van buiten de familie afkomstige ceo. Brenninkmeijer kan bij het arbeidsbureau direct aansluiten achter de topman van Mediamarkt en Adecco.

Weg nu bij het gekibbel binnen bedrijven – op naar hogere doelen. Ons vestigingsklimaat, bijvoorbeeld. Iemand als VNO-NCW-baas Hans de Boer heeft daar een mening over. Martin Visser sprak met hem.

We moeten andere dingen doen dan de dividendbelasting schrappen, schrijven Willem Vermeend en Rick van der Ploeg dit weekend in hun column. Ons vestigingsklimaat is in elk geval niet goed genoeg voor Starbucks: de koffieketen sluit zijn Amsterdamse kantoor.

Natuurlijk maakten we ons deze week ook zorgen over onszelf – geen week zonder veelgelezen artikelen over pensioenen, belastingen, de huizenmarkt, nog een keer pensioenen, nog een keer de huizenmarkt, en een al dan niet terechte parkeerboete. Ook best belangrijk: de soap rond de Italiaanse begroting.

Vergeet dit weekend niet om oude Air Miles in te wisselen. Geld-verslaggever Leon Brandsema heeft nog wat tips. Hier kunt u vast lezen wat er vanaf maandag op de beurzen staat te gebeuren. En laat u niet verleiden door werkgevers die met allerlei extraatjes naar uw hand dingen. Dat heeft toch geen zin.