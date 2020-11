Action groeit in tijden van corona

Action boekte tot en met oktober een winst voor belasting van €608 miljoen, tegen €519 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de Britse investeerder en grootaandeelhouder 3i.

Verplichte sluiting

De discounter, bekend van de goedkope artikelen, moest in maart alle winkels verplicht sluiten in Frankrijk, België en Oostenrijk en gedeeltelijk in Duitsland en Polen. Daardoor liep Action in de eerste maanden veel omzet mis, maar het bedrijf zag een flink herstel toen alle winkels weer open mochten.

Action heeft op dit moment opnieuw te maken met strengere coronamaatregelen in België en Frankrijk. „Maar dat betekent niet dat we winkels moeten sluiten, dus we hebben er minder last van dan eerder dit jaar. We mogen uit concurrentie-overweging slechts een deel van ons assortiment verkopen. Het gaat bijvoorbeeld om shampoo, schoonmaakmiddelen, tandpasta, handgel, keukenrollen en dierenvoeding”, zegt een woordvoerder.

Speelgoed

De discounter mag in België en Frankrijk alleen spullen verkopen die essentieel zijn. „Maar kleding en speelgoed bijvoorbeeld niet, omdat kleding- en speelgoedwinkels in die landen gesloten zijn. Dat scheelt de helft van onze omzet daar.”

In Nederland zijn de Action-winkels sinds het begin van de coronacrisis geopend. De strengere maatregelen zorgen ervoor dat er minder klanten naar de winkels komen. „Maar zij geven wel meer uit. Zo worden er veel kerstspullen verkocht en we zien ook een toename in de vraag naar speelgoed”, aldus de woordvoerder.