Metalen duurder door optimisme economie en autobouwers

Dit metaal wordt in toenemende mate gebruikt in elektrische auto’s. Producenten verruimen hun aanbod van type batterijauto’s, die aanzienlijk meer lithium, palladium en zilver gebruiken voor de motor.

De prijzen van alle metalen benodigd voor autobouw noteren maandag stevig in de plus op de speciale metalenbeurs in Londen, de LME.

Edelmetalen doen het bij dat optimisme minder goed: goud zakt 0,2%.

Schaarste

Ook de prijzen van ruwe olie stijgen, Brentolie is als meest gebruikte brandstofsoort bij bedrijven 1,4% meer waard geworden, bij $63,25 equivalent voor een vat olie van 158,9 liter standaardmaat.

Ook platina en rhodium, veelal gebruikt voor het filteren van uitstoot, hebben afgelopen tijd op meer kopers kunnen rekenen, toont specialist Johnson Matthe. Er is in deze markten soms een tekort aan het ontstaan vanwege de snelle vraagstijging bij beperkte voorraden.