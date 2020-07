Roy Pelgrim naar wijnhandel

Meer dan 30 jaar genoot hij „met volle teugen” van het werken in de horeca, waarvan de laatste twee jaar bij sterrenrestaurant Tribeca (**) van Jan Sobecki in Heeze. Pelgrim is één van de twaalf sommeliers in Nederland met het International Sommelier Certificate op zak, was twee keer beste sommelier in Nederland, werd SVH Wijnmeester in 2002 en vertegenwoordigde meerdere keren Nederland op het Wereldkampioenschap voor Sommeliers in Chili en Argentinië. Ook is hij in het bezit van de Weinakademiker Award, een jaarlijks terugkerende prijs voor de best geslaagde WSET diploma student in de Benelux.

Pelgrim: „Het is tijd voor iets nieuws. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van dit mooie bedrijf. De horeca zit te veel in mij verweven om het helemaal los te laten. Bij Anfors Imperial combineer ik het beste van alle werelden: mijn liefde voor de wijn, het horecavak én meer balans in de agenda.” Hans Bijvoets: „Voor mij is Roy de godfather van de Nederlandse sommeliers. Hij heeft zoveel jonge talenten opgeleid en heeft als geen ander kennis van wijn.”

En hij weet volgens Bijvoets erg goed wijnspijs over te brengen. „Roy functioneert al decennia op topniveau en is gewend dito service te leveren. Daarom denk ik dat ook klanten blij zijn met de uitbreiding van onze sales op dit niveau.”