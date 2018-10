Nikkei begint week met winst

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,4 procent hoger op 22.614,82 punten na een negatief begin van de handelssessie. Kawasaki Heavy Industries kelderde ruim 9 procent tot het laagste niveau in 23 maanden. Het Japanse industriële concern verlaagde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar vanwege verliezen bij zijn spoorwegactiviteiten en de problemen met de Rolls Royce Trent 1000 machines.

De beurs in Shanghai dikte 4,4 procent aan en boekte daarmee de grootste koerswinst sinds maart 2016. Vrijdag won de Chinese beurs al 2,6 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,2 procent in de plus en de Kospi in Seoul won 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,6 procent door de politieke onzekerheid in Australië. De regerende Liberale partij dreigt zijn meerderheidszetel te verliezen in het Australische parlement.